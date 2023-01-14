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روبوت صغير يفهم إيماءات اليد والصوت

2023-01-14 الساعة 7:36
روبوت صغير يفهم إيماءات اليد والصوت
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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شهد معرض CES 2023 في لاس فيغاس، أمريكا، وجود روبوت صغير يعمل بالذكاء الاصطناعي ويستجيب لمستخدمه بدقة عن طريق الإيماءات اليدوية والأوامر الصوتية.

وتم تقديم PetBot Loona من شركة الروبوتات KEYi Technology في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، على أنه روبوت أليف ذكي.

وتقوم الشركة حاليًا بجمع الأموال لهذا المشروع على Indiegogo (منصة لجمع الأموال) من أجل العمل على توسعته.

روبوت يعطس ويتعامل كحيوان أليف

وقالت الشركة صانعة الروبوت: Loona هو رفيق ذكي وعاطفي وممتع، مصمم للأشخاص والحيوانات الأليفة، مضيفة: عندما يصل صاحبها إلى المنزل يذهب بسرعة للترحيب بهم، وعندما يتجولون يتبعهم.

وتابعت: لكن هذا ليس كل ما يفعله، إنه يعطس ويخدش ويتجول في المنزل ويتحقق من الأشياء المشبوهة، ويرقص، كما أنه يستطيع التقاط الصور.

الرؤية والاستماع واللمسية

تسمح الرؤية لـ Loona بالتعرف على ما يصل إلى 20 وجهًا في وقت واحد، وتحديد صاحبه وسط حشد من الناس والتعرف على وضعية جسم الإنسان وفهم إيماءات اليد والاستجابة للأوامر الصوتية.

وأخيرًا هناك أيضًا خاصية الإدراك اللمسي، الأمر الذي يجعله قادرًا على الإحساس باللمس والتفاعل وذلك عبر أجهزة الاستشعار اللمسية الموجودة أعلى الرأس.

روبوت صغير يفهم إيماءات اليد والصوت (1)

سعر الروبوت الذكي 

يصل سعر تكلفة شراء Loona نحو 449 دولارًا أمريكيًا فقط، وهو مبلغ جيد لا سيما بالنظر إلى أنه يستطيع البقاء للأبد.

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