روسيا: المساعدات الغربية لكييف سيتم طحنها حرفيًا

أكدت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن التصعيد في أوكرانيا مسار خطير، ويمكن أن تكون له عواقب غير متوقعة.

المساعدات الأمريكية

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من إمكانية تزويد كييف بصواريخ “أتاكمز”، وهي صواريخ أرض-أرض.

ونوه إلى أن تصريحات واشنطن حول إمكانية توريد صواريخ بعيدة المدى إلى كييف هي جزء من الحرب النفسية، فيما هدد ريابكوف بأن المساعدات الغربية إلى كييف سيتم طحنها حرفيًا.

السفير الجديد

وقال نائب وزير الخارجية الروسي إن خصوم روسيا يواصلون رفع مستويات التصعيد حول أوكرانيا.

وكشف ريابكوف أن السفير الأمريكي الجديد لدى موسكو يصل روسيا خلال الأيام القادمة.

القضايا المتوترة

وأوضح أن الخارجية الروسية ستواصل مناقشة القضايا المتوترة في العلاقات الروسية الأمريكية مع السفير الأمريكي الجديد.

وميدانيًا، أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، الاثنين، أن القوات المسلحة الأوكرانية صدت هجمات معادية قرب 11 تجمعًا سكنيًا في منطقتين، وشنت 7 ضربات على مواقع روسية.