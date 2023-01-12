روسيا تتوعد أوكرانيا بوقائع مثيرة في مجلس الأمن

توعد دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، بكشف وقائع مثيرة خلال الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن المقرر انعقادها في في 17 يناير الجاري حول أوكرانيا، وذلك بمبادرة من روسيا.

حالة غموض

وكتب بوليانسكي على قناته في “تليغرام”: “لن أتوسع في الكلام عما سيحدث في مجلس الأمن بطلب منا حول أوكرانيا في 17 يناير ليبقى خصومنا في حالة غموض في الوقت الحالي حول ما سيحصل (على الرغم من أننا قمنا في اجتماعهم “المناهض لروسيا” بالرد بالحديث عن مواضيع غير مريحة لهم)”، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.

وقال: “سيتم خلال ذلك تقديم وقائع وتقارير مثيرة فعلاً. وكما هو معروف خلال مثل هذه اللقاءات، وبخلاف الجلسات الرسمية لمجلس الأمن الدولي، يمكننا عرض فيديو وصور. ولاحقًا سأكتب بالتفصيل عن هذا اللقاء”.

استمرار القتال

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استمرار القتال مستمر في بلدة سوليدار الأوكرانية، بعدما أكد رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، أن مقاتليه حرروا بالكامل بلدة سوليدار بشرق أوكرانيا، وقتلوا نحو 500 جندي موالٍ لكييف.