روسيا تسيطر على بلدتين أوكرانيتين في يوم واحد 

قال مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، إنه تم السيطرة على بلدة بودغورودنوي، وذلك بعد استحواذ قوات روسيا على منطقة سوليدار.

وقال مقر الدفاع الإقليمي في دونيتسك، في منشور على قناته الرسمية في تلغرام: ابتداء من 11 يناير عام 2023، حررت القوات المسلحة الروسية بودغورودنوي على أراضٍ جمهورية دونيتسك الشعبية.

وكان القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، تحدث عن حصول نقطة تحول مهمة خلال عملية تحرير مدينة سوليدار في دونيتسك.

وبحسب موقع سبوتنيك، قال: أحدثت عملية تحرير مدينة سوليدار خرقًا في دفاعات الجيش الأوكراني وباتت المنطقة مفتوحة أمام الجيش الروسي، وأمامنا بلدة مارينكا والعدو موجود بداخلها، مشيرًا إلى أن من شأن هذا أن يؤدي إلى تحرير كامل أراضي دونيتسك.

أهمية منطقة سوليدار

وتعتبر سوليدار، الواقعة على بعد 15 كيلومترًا من باخموت، ذات أهمية استراتيجية لكييف، فهي تقع في وسط خط الدفاع باخموت – سيفيرسك.

وقد أقام الجيش الأوكراني هناك تحصينات دفاعية قوية، وسيسمح تحرير سوليدار بقطع طريق الإمداد المباشر بين أرتيوموفسك وسيفيرسك، وكذلك بتغطية أرتيوموفسك، الاسم الروسي لباخموت، من الجانب الشمالي.

دور مجموعة فاغنر

وكانت مجموعة فاغنر قد سيطرت على بلدة سوليدار في الليلة الماضية، وفقًا لمؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين، الذي صرح بأن قواته تمكنت من محاصرة القوات الأوكرانية وسط المدينة.

رد أوكرانيا

وقال الجيش الأوكراني إن سوليدار اوكرانية وستبقى كذلك، مؤكدًا أنه غير صحيح أن رئيس مجموعة فاغنر، افغيني بريغوجين، متواجد في المنطقة، بحسب فرانس برس.