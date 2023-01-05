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بمناسبة قداس عيدالميلاد

روسيا تطالب أوكرانيا بـ هدنة 24 ساعة ووقف لإطلاق النار

2023-01-05 الساعة 6:44
روسيا تطالب أوكرانيا بـ هدنة 24 ساعة ووقف لإطلاق النار
المواطن - فريق التحرير

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طالبت روسيا، اليوم الخميس، من أوكرانيا هدنة لمدة 24 ساعة ولمدة يوم واحد اعتبارًا من منتصف ليل 6 يناير بمناسبة قداس عيد الميلاد.

كما دعت روسيا السلطات الأوكرانية، بوقف إطلا النار لحضور قداس عشية عيدالميلاد، بحسب ما أعلنه الكرملين ونقلته “العربية”.

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دعوة لجميع الأطراف

وفي وقت سابق، دعا البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، جميع الأطراف المنخرطة في الصراع حول أوكرانيا إلى إعلان هدنة بمناسبة عيد الميلاد، من الساعة 12:00 يوم 6 يناير حتى 24:00 يوم 7 يناير.

وأضاف أنه ينظر إلى ما يحدث بألم عميق، وألقى باللوم في إطلاق العنان للصراع، بالدرجة الأولى على أولئك الذين “وضعوا هدفهم تدمير وحدة روسيا المقدسة، ووحدة شعبنا وإيماننا”.

وفي نفس السياق, قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان دعا خلال اتصال هاتفي نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى إعلان وقف لإطلاق النار “من جانب واحد” في أوكرانيا لدعم الدعوات إلى المفاوضات.

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