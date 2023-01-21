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يتحسب الكرملين لشن ضربات على العاصمة

روسيا تنشر أنظمة بطاريات دفاعية على أسطح مباني موسكو

2023-01-21 الساعة 7:28
روسيا تنشر أنظمة بطاريات دفاعية على أسطح مباني موسكو
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن روسيا تنشر أنظمة الصواريخ المصممة لاعتراض الطائرات والصواريخ القادمة، فوق العديد من المباني، سواء الدفاعية أو الإدارية في وسط مدينة موسكو.

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هجوم محتمل على العاصمة

وتابعت أن هذا يشير إلى أن الكرملين يستعد لوقوع هجوم محتمل على العاصمة الروسية.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تركيب نظام صواريخ من طراز بانتسير على سطح مبنى مكون من ثمانية طوابق تستخدمه وزارة الدفاع الروسية.

وأظهر مقطع فيديو آخر نظام الدفاع الجوي وهو يُرفع إلى سطح مبنى تعليمي في منطقة تاجانكا بموسكو، على بعد 2.4 كم جنوب شرق الكرملين.

روسيا تنشر أنظمة بطاريات دفاعية على أسطح المباني

وتستخدم الأنظمة قصيرة إلى متوسطة المدى، مثل تلك التي تم نشرها على أسطح المباني؛ للدفاع ضد الطائرات والمروحيات وصواريخ كروز، وقد قال الجيش الروسي أيضًا إنه يمكن استخدامها ضد أهداف أصغر، مثل الطائرات العسكرية والدرون التي أصبحت منتشرة في كل مكان في ساحة المعركة.

وظهرت صور لأنظمة الصواريخ في موسكو قبل يوم من اجتماع مسؤولي الدفاع الغربيين في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا للاتفاق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا يمكن أن تشمل توفير دبابات ثقيلة.

وتعهدت الولايات المتحدة بالفعل بتقديم ما يقرب من ملياري دولار كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي باتريوت الذي يهدف إلى حماية المدن الأوكرانية من الصواريخ الروسية.

رد فعل روسيا

وعلى ذلك، أصدرت روسيا تحذيرات قبل الاجتماع، في محاولة لثني دول الناتو عن توفير أسلحة أكثر تقدمًا من خلال الادعاء بأنها قد تؤدي إلى نشوب صراع نووي.

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