روسيا توجه تهديدًا شديد اللهجة لبريطانيا

وجهت روسيا تهديدًا لبريطانيا اليوم الاثنين، قائلة إن أي دبابات بريطانية ترسل إلى أوكرانيا ستحترق في ساحة المعركة محذرة من أن المساعدة العسكرية لن تساعد الوضع ولكنها ستعمل بدلاً من ذلك على إطالة أمد الغزو المستمر.

ومنذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بدخول قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير، قدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها أسلحة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات بما في ذلك أنظمة الصواريخ والطائرات بدون طيار والعربات المدرعة وأنظمة الاتصالات.

إرسال بريطانيا لمدرعات عسكرية

وقالت بريطانيا يوم السبت إنها سترسل 14 من دباباتها القتالية الرئيسية من طراز تشالنجر 2 إلى أوكرانيا بالإضافة إلى دعم مدفعي متقدم آخر في الأسابيع المقبلة.

واتهم المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بريطانيا بـ استخدام هذا البلد كأداة لتحقيق أهدافها المعادية لروسيا.

وعندما سئل عن الدبابات البريطانية قال: ستستمر العملية العسكرية الخاصة، هذه الدبابات ستحترق، مستخدمًا في ذلك مصطلح بوتين.

وأضاف أن خطط بعض الدول – مثل المملكة المتحدة وبولندا، لإرسال دبابات إلى أوكرانيا لن تغير الوضع على الأرض، ولن تؤدي إلا إلى إطالة هذه القصة.

وعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأسبوع الماضي بتزويد كييف بالدبابات البريطانية تشالنجر 2، في وقت سابق من هذا الشهر، تعهدت فرنسا أيضًا بإرسال دبابات – AMX-10 RC فرنسية الصنع، إلى أوكرانيا.

وضع ألمانيا من المساعدات العسركية مذبذب

في هذه الأثناء، يتعرض المستشار الألماني أولاف شولتز لضغوط للموافقة على زيادة الدعم العسكري الدولي لكييف من خلال السماح بتصدير دبابات Leopard 2 القتالية إلى أوكرانيا من قبل الشركة المصنعة ألمانيا والدول الأخرى التي تمتلكها.

وعندما عانت كييف من انتكاسة يوم الأحد قالت شركة صناعة الأسلحة الألمانية Rheinmetall إنها قد تسلم دبابات Leopard 2 القتالية إلى أوكرانيا في عام 2024 على أقرب تقدير.

ويمتلك الجيش الألماني اليوم حوالي 350 دبابة ليوبارد 2 فقط، مقارنة بحوالي 4000 دبابة قتالية رئيسية في ذروة الحرب الباردة.