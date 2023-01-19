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لا توجد أي اتصالات مع الاتحاد الأوروبي

روسيا تُفند تصريحات أوكرانيا: لا تسوية بالصيغة الكورية

2023-01-19 الساعة 8:39
روسيا تُفند تصريحات أوكرانيا: لا تسوية بالصيغة الكورية
المواطن - فريق التحرير

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نفى القائم بأعمال مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوغفينوف، اليوم الخميس، تصريحات المسؤولين الأوكرانيين حول مناقشة مزعومة بين موسكو وبروكسل لتسوية النزاع في أوكرانيا “بالصيغة الكورية”.

لا تسوية على الإطلاق

وبحسب ما نقلته صحيفة “إزفيستيا الروسية”، عن لوغفينوف، لا توجد أي اتصالات بين ممثلي روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن التسوية الأوكرانية، وذلك ليس فقط في سياق الصيغة الكورية، بل لا توجد مفاوضات لتسوية على الإطلاق.

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تصريحات أوكرانيا

تأتي التصريحات الروسية بعدما أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، عن أن بلاده تلقت عروضاً للدخول في تسوية للأزمة الأوكرانية وفقا لسيناريو تسوية الأزمة الكورية.

وبينما تحدث دانيلوف حول أن الدبلوماسيين الروس بعثوا بإشارات إلى السياسيين الأوروبيين بأن موسكو “مستعدة للتنازلات شرط تثبيت الوضع الراهن”، نفى المسؤول الروسي الأمر تماماً.

خط العرض 38

وقال المسؤول الأوكراني في حديث تلفزيوني: “يعرضون علينا حالياً، تسوية وفقاً للنموذج الكوري. أي وفقاً لما يسمى بـ “خط العرض 38″ المعروف”.

يذكر أن نزاعاً كان انتهى بين سيول وبيونج يانج عند خط العرض الـ38 وهو خط التماس عام 1953، حيث انتهت الحرب في شبه الجزيرة الكورية بعد تقسيمها إلى شمال وجنوب.

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