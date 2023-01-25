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خلال القمة المزمع عقدها في جنوب إفريقيا

روسيا: ستتم مناقشة إنشاء عملة موحدة لدول بريكس في أغسطس

2023-01-25 الساعة 5:51
روسيا: ستتم مناقشة إنشاء عملة موحدة لدول بريكس في أغسطس
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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فجر وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، مفاجأة اقتصادية، حيث قال إنه ستتم مناقشة مبادرة إنشاء عملة لمجموعة بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا)، خلال القمة المقرر عقدها في جنوب إفريقيا، في أغسطس المقبل.

اتجاه جديد يسير فيه العالم 

وبذلك خرج مشروع العملة من طور التكهنات لكونه واقعًا حقيقيًا، حيث قال وزير خارجية روسيا للصحفيين عقب محادثات أجراها مع الرئيس الأنغولي جواو لورينزو في لواندا، اليوم الأربعاء: هذا هو الاتجاه الذي تسير فيه دول العالم حاليًا، وذلك بخصوص الحاجة إلى التفكير في إنشاء عملات خاصة داخل مجموعة دول بريكس، وداخل مجتمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

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وأضاف لافروف: سيكون هذا بالتأكيد على أجندة قمة بريكس، التي ستعقد في جمهورية جنوب إفريقيا في نهاية أغسطس، حيث تمت دعوة مجموعة من الدول الإفريقية بما في ذلك الرئيس أنغولا.

كما ستتم دعوة مجموعة من الدول الإفريقية لحضور قمة بريكس في جمهورية جنوب إفريقيا.

روسيا ستتم مناقشة إنشاء عملة موحدة لدول بريكس في أغسطس

الجولة الإفريقية الثانية لـ لافروف 

ويقوم الوزير لافروف في جولة إفريقية، هي الثانية من نوعها خلال أقل من عام، ويزور خلالها جنوب إفريقيا ومملكة إسواتيني وأنغولا وبتسوانا.

وشملت جولة لافروف الإفريقية الأولى، في يوليو الماضي، كلا من مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو.

ويُذكر أن مجلة مودرن دبلوماسي ذكرت في أكتوبر الماضي إن مجموعة بريكس تمتلك مقومات قوية تُمكِنها من أن تؤسس نظامًا عالميًّا جديدًا.

وتابعت أن المنظمة توفر فرصة لمعالجة المشاكل الإقليمية الناشئة العالمية والشائكة، علمًا بأن الدول الأعضاء في مجموعة بريكس تمثل مجتمعة نحو 26% من المنطقة الجغرافية في العالم وتضم 2.88 مليار شخص، أي حوالي 40% من سكان العالم، ويبلغ إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 23 تريليون دولار أمريكي.

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