رولا شامية تخرج عن صمتها وتنعى وديع جورج وسوف

خرجت الفنانة اللبنانية رولا شامية، عن صمتها لتنعى وديع جورج وسوف، قائلة: ما كنت متوقعة يجي يوم وأحضر جنازتك، كنت ع طول أقول طالما أنت بخير أكيد أنا بخير.

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وأردفت رولا شامية، تعليقًا على صورته في حسابها الرسمي عبر إنستجرام: نفسك بالسما يا أغلى الناس والله يرحمك يا قطعة من القلب فارقتني.

من المعروف أن رولا شامية سبق أن كشفت عن علاقتها بنجل الفنان السوري الكبير جورج وسوف، مبيّنة أنّها انتهت بسبب بعده عنها؛ إذ كان يعيش في قطر، بينما هي تسكن في لبنان.

وأفادت في لقاء تلفزيوني ديسمبر الماضي: أنهما لم يصلا إلى الارتباط بشكل رسمي.

وأفادت تقارير إعلامية أن سلطان الطرب رفض علاقتهما، بسبب سن شامية التي تكبر نجله بأعوام.

من المعروف أن وديع جورج وسوف رحل عن عالمنا يوم الجمعة 6 يناير، بعد تعرضه لنزيف، إثر خضوعه لعملية تكميم المعدة، التي أدت لوجود مضاعفات لم يستطع تحملها وأصبح تحت ملاحظة الأطباء في العناية المركزة لأكثر من أربعة أيام.