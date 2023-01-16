رولا شامية تخرج عن صمتها وتنعى وديع جورج وسوف إتاحة حجز قطار الحرمين مباشرة إلى مكة أو المدينة من الخطوط السعودية سالم الدوسري: احتفالي بـ مباراة الهلال ضد العدالة رسالة لمن يقلل من قدراتي فرحة غامرة للفائز بالمركز الأول في مسابقة مهرجان الإبل فنانة مصرية تفجر مفاجأة بشأن زميلتها حنان ترك البرتقال الأحمر يعالج أمراض القلب والأوعية الدموية التأشيرة والإقامة النظامية شرطا أداء مناسك الحج برشلونة يُمطر ريال مدريد بثلاثية ويُتوج بكأس السوبر الإسباني تسريب جديد يعيد قضية آثار الحكيم ورامز جلال للواجهة مجددًا ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة الـ20
خرجت الفنانة اللبنانية رولا شامية، عن صمتها لتنعى وديع جورج وسوف، قائلة: ما كنت متوقعة يجي يوم وأحضر جنازتك، كنت ع طول أقول طالما أنت بخير أكيد أنا بخير.
وأردفت رولا شامية، تعليقًا على صورته في حسابها الرسمي عبر إنستجرام: نفسك بالسما يا أغلى الناس والله يرحمك يا قطعة من القلب فارقتني.
من المعروف أن رولا شامية سبق أن كشفت عن علاقتها بنجل الفنان السوري الكبير جورج وسوف، مبيّنة أنّها انتهت بسبب بعده عنها؛ إذ كان يعيش في قطر، بينما هي تسكن في لبنان.
وأفادت في لقاء تلفزيوني ديسمبر الماضي: أنهما لم يصلا إلى الارتباط بشكل رسمي.
وأفادت تقارير إعلامية أن سلطان الطرب رفض علاقتهما، بسبب سن شامية التي تكبر نجله بأعوام.
من المعروف أن وديع جورج وسوف رحل عن عالمنا يوم الجمعة 6 يناير، بعد تعرضه لنزيف، إثر خضوعه لعملية تكميم المعدة، التي أدت لوجود مضاعفات لم يستطع تحملها وأصبح تحت ملاحظة الأطباء في العناية المركزة لأكثر من أربعة أيام.