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بنسبة 2.5%

رولكس ترفع أسعار ساعاتها الفاخرة

2023-01-04 الساعة 11:44
رولكس ترفع أسعار ساعاتها الفاخرة
المواطن - فريق التحرير

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قررت شركة صناعة الساعات الفاخرة السويسرية رولكس رفع أسعار منتجاتها في الولايات المتحدة وبريطانيا بنحو 2.5 % في أحدث زيادة في أسعار أشهر علامة تجارية في صناعة الساعات السويسرية.

أسعار رولكس

ونقلت بلومبرج عن تحليل لبنك باركليز البريطاني، أن أسعار أشهر ساعات رولكس زادت بين 1% وأكثر من 3 % في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا مع بداية العام الحالي، وبحسب المحللين زادت أسعار رولكس في بريطانيا بنسبة 2.6 % وفي الولايات المتحدة بنسبة 2.2 % في المتوسط.

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وترفع رولكس أسعارها مرة واحدة سنويًا في أغلب الأحوال وتكون في بداية العام، لكنها رفعت أسعار عدد من موديلات الساعات مثل صب مارينر ودايتونا في بريطانيا وأوروبا للمرة الثانية في سبتمبر ونوفمبر الماضيين بسبب تقلبات أسعار الصرف وارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

أسباب الزيادة

وتعكس الزيادة الأخيرة في الأسعار اقتناع الشركة السويسرية العملاقة بقدرتها على زيادة الأسعار للمحافظة على هامش الأرباح في ظل ارتفاع معدل التضخم دون أن يتأثر الطلب على ساعاتها.

وفي يناير الماضي، رفعت رولكس أسعارها في أغلب الأسواق بنسبة 3.5 % تقريبا، وطبقت زيادة ثانية بنسبة 5 % في بريطانيا وزيادة مماثلة في أوروبا خلال نوفمبر الماضي.

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