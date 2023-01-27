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بعد تألقه أمام أصفر الرياض في السوبر السعودي

رومارينيو يحصد 50 ألف ريال وجائزة رجل مباراة الاتحاد والنصر

2023-01-27 الساعة 1:41
رومارينيو يحصد 50 ألف ريال وجائزة رجل مباراة الاتحاد والنصر
المواطن - محمد سمعه

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حصد البرازيلي رومارينيو نجم نادي الاتحاد، جائزة رجل مباراة النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بعد تألقه أمس ومساهمته في عبور الاتحاد لنهائي البطولة.

رومارينيو الأفضل

ونشر الحساب الرسمي لـ بطولة كأس السوبر السعودي عبر “تويتر” صورة حصول اللاعب البرازيلي على جائزة أفضل لاعب في المباراة المقدرة بـ 50 ألف ريال.

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وكان المهاجم البرازيلي افتتح التسجيل محرزًا الهدف الأول لـ الاتحاد في شباك الحارس الأرجنتيني آجوستين روسي، وذلك بعد مرور 15 دقيقة من الشوط الأول.

ثم واصل الاتحاد هجومه، ليُضيف المغربي عبدالرزاق حمدالله، الهدف الثاني للعميد بضربة رأسية على يسار حارس النصر في الدقيقة الـ43.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط أصفر الرياض بقوة محاولًا تقليص الفارق حتى تمكن البرازيلي تاليسكا من تسجيل الهدف الأول لأصفر الرياض بالدقيقة الـ 68 بعد تمريرة متقنة من اللاعب لويز جوستافو.

رومارينيو رجل مباراة النصر والاتحاد - السوبر السعودي

ثم سجل مهند الشنقيطي ثالث أهداف الاتحاد في الدقيقة الـ93.

وحافظ الاتحاد على تقدمه، ليفوز بنتيجة 3/ 1، ويصعد لمواجهة نادي الفيحاء مساء بعد غدًا في نهائي كأس السوبر السعودي.

وكان الفيحاء تأهل لنهائي السوبر، بعد الفوز على الهلال مساء أمس بهدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي باولينيو.

وقبل المباراة، جاء تشكيل أصفر الرياض مكونًا من: “آجوستين روسي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي لاجامي، عبدالله الخيبري، لويز جوستافو، بيتي مارتينيز، سامي النجعي، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.

أما تشكيل نادي الاتحاد فجاء مكونًا من: “مارسيلو غروهي في حراسة المرمى، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، طارق حامد، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو، عبدالرحمن العبود، برونو هنريكي، إيغور كورونادو”.

رومارينيو - الاتحاد والنصر

 

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