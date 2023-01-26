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في شباك النصر في السوبر السعودي

رومارينيو يفتتح التسجيل لـ الاتحاد

2023-01-26 الساعة 9:39
رومارينيو يفتتح التسجيل لـ الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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افتتح المهاجم البرازيلي رومارينيو، الأهداف مسجلًا الهدف الأول لـ الاتحاد في شباك النصر، وذلك بعد مرور 15 دقيقة من الشوط الأول في مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.

الاتحاد يسجل هدف الأسبقية

وتلقى رومارينيو تمريرة متقنة من اللاعب عبدالرحمن العبود ليضعها في شباك الحارس الأرجنتيني آوجستين روسي في منتصف المرمى، معلنًا عن تقدم العميد بالهدف الأول.

رومارينيو لاعب الاتحاد

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، حيث سيواجه الفائز منهما، نادي الفيحاء مساء الأحد المقبل في نهائي كأس السوبر السعودي.

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