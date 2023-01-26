رومارينيو يفتتح التسجيل لـ الاتحاد

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افتتح المهاجم البرازيلي رومارينيو، الأهداف مسجلًا الهدف الأول لـ الاتحاد في شباك النصر، وذلك بعد مرور 15 دقيقة من الشوط الأول في مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.
د15' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق رومارينهوقد يهمّك أيضاً
الاتحاد 1 × 0 النصر#الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/3sm6EWHF7d
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 26, 2023
وتلقى رومارينيو تمريرة متقنة من اللاعب عبدالرحمن العبود ليضعها في شباك الحارس الأرجنتيني آوجستين روسي في منتصف المرمى، معلنًا عن تقدم العميد بالهدف الأول.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، حيث سيواجه الفائز منهما، نادي الفيحاء مساء الأحد المقبل في نهائي كأس السوبر السعودي.