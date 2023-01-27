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ساهم في تسجيل 10 أهداف

رومارينيو يواصل تألقه ضد النصر

2023-01-27 الساعة 11:40
رومارينيو يواصل تألقه ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

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واصل نجم الاتحاد، البرازيلي رومارينيو تألقه في مواجهات النصر، بعدما نجح في تسجيل هدف وصناعة آخرين خلال مباراتهما في كأس السوبر السعودي.

فوز الاتحاد ضد النصر

ولعب الاتحاد ضد النصر بالأمس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي، ونجح العميد في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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الاتحاد ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر @SaudiSuperCup

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد الملك فهد الدولي.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

تألق رومارينيو

ورفع رومارينيو مساهماته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى 10 أهداف، حيث افتتح سجله التهديفي في نصف نهائي كأس الملك موسم 2018/ 2019، عندما أحرز ثنائية.

وتمكن رومارينيو من تسجيل 3 أهداف وصنع هدف أمام النصر في دوري المحترفين، وواصل تألقه في كأس السوبر السعودي بتسجيل هدف وصناعة هدفين، ليحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.

رومارينيو
النجم البرازيلي – المصدر @ittihad

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ثاني أكثر فريق يسجل ويصنع أمامه النجم البرازيلي، بعد الفتح؛ الذي ساهم أمامه بتسجيل 10 أهداف أيضًا.

ونجح رومارينيو في التسجيل وصناعة الأهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في جميع البطولات التي شارك فيها سواء دوري المحترفين أو كأس الملك أو كأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى البطولة العربية والآسيوية.

رومارينيو
النجم البرازيلي – المصدر @ittihad

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