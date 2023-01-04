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في الميركاتو الشتوي الحالي

رومانو: رونالدو كان لديه ٣ عروض بينهم الهلال

2023-01-04 الساعة 6:35
رومانو: رونالدو كان لديه ٣ عروض بينهم الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أكد خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كان يمتلك 3 عروض في الميركاتو الشتوي الحالي.

رومانو يعلق على تصريحات رونالدو

وكان رونالدو صاحب الـ37 عامًا، قد صرح خلال تقديمه كلاعب في صفوف النصر؛ بأنه رفض عروضًا من أوروبا، مفضلًا الانتقال إلى صفوف العالمي.

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كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

وناقش رومانو تصريحات كريستيانو، وقال: “أنا على دراية بحصول رونالدو على عروض من سبورتنج كانساس سيتي الأمريكي، والهلال والنصر من السعودية”.

وتابع خلال تصريحاته لموقع Caught Offside: “لكن بالطبع إذا قال إنني حصلت على عروض أوروبية، أعتقد أن هناك شيئًا آخر حصل عليه بالفعل!”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

الانتقال إلى نيوكاسل

وبشأن رحيل النجم البرتغالي بنهاية الموسم، علق رومانو قائلًا: “لا أحد قريب من رونالدو يريد تأكيد الشرط الجزائي الخاص بانتقاله مستقبلاً إلى الأندية الأوروبية أو نيوكاسل، لذلك لا يوجد تأكيد في الوقت الحالي”.

وأشارت تقارير صحافية مؤخرًا بأن كريستيانو لديه شرط جزائي في عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالانتقال إلى صفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في الصيف المقبل؛ في حالة تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

حفل مبهر

وأقام النصر حفل تقديم كريستيانو في ملعب مرسول بارك بالأمس، وكانت البداية بحفلة غنائية أحياها الفنان عايض، ثم خرج في مؤتمر صحافي أكد من خلاله سعادته بالتواجد في الدوري السعودي، ودخلت عائلته للملعب وسط ترحيب كبير.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

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