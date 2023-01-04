رونالدو لـ وليد عبدالله: أنت متوتر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة جمعت بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس وليد عبدالله، خلال حديث الثنائي مع لاعبي النصر في غرفة خلع الملابس قبل حفل تقديم الأسطورة البرتغالية للجماهير.

وظهر وليد عبدالله وهو متوتر كأنه لا يُصدق نجاح ناديه في ضم النجم البرتغالي ليضحك الأخير ويعلق بأن حارس النصر متوتر ولا يُصدق.

وعلقت جماهير النصر على تلك اللقطة، قائلين بأن وليد عبدالله لم يكن يصدق ولكن الخيال أصبح حقيقة، بقدوم النجم البرتغالي كلاعب في صفوف أصفر الرياض حتى عام 2025.

حفل تقديم كريستيانو رونالدو

وأُقيم حفل تقديم ضخم للنجم البرتغالي في أرضية ملعب مرسول بارك بحضور العديد من الجماهير ووسائل الإعلام العالمية، بعد قدومه لأصفر الرياض كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وخلال حفل التقديم، تحدث النجم البرتغالي باللغة العربية لثوان معدودة، وذلك أثناء تحيته لجماهير نادي النصر في أرضية ملعب مرسول بارك.

وطلبت المذيعة التي نقلت أحداث حفل تقديم اللاعب البرتغالي منه نطق كلمة أنا عالمي باللغة العربية فكررها رونالدو عدة مرات وسط تفاعل كبير من جماهير أصفر الرياض.

رونالدو نصراوي حتى 2025

وسيلعب النجم البرتغالي مع نادي النصر حتى عام 2025 ثم سيكون سفيرًا للنادي بعد ذلك في عدة ملفات رياضية مهمة.

يذكر أن النجم البرتغالي كان شارك في كأس العالم 2022 بقطر مع منتخب بلاده حيث ودعت البرتغال البطولة من دور الثمانية.