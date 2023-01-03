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بعد تقديمه لجماهير النصر بمرسول بارك

رونالدو ناطقًا باللغة العربية: أنا عالمي

2023-01-03 الساعة 9:07
رونالدو ناطقًا باللغة العربية: أنا عالمي
المواطن - محمد سمعه

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نطق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر باللغة العربية لثوان معدودة، وذلك أثناء تحيته لجماهير نادي النصر في أرضية ملعب مرسول بارك.

وطلبت المذيعة التي نقلت أحداث حفل تقديم اللاعب البرتغالي منه نطق كلمة أنا عالمي باللغة العربية فكررها رونالدو عدة مرات وسط تفاعل كبير من جماهير أصفر الرياض.

وسيلعب النجم البرتغالي مع نادي النصر حتى عام 2025 ثم سيكون سفيرًا للنادي بعد ذلك في عدة ملفات رياضية مهمة.

يذكر أن رونالدو كان شارك في كأس العالم 2022 بقطر مع المنتخب البرتغالي حيث ودعت البرتغال البطولة من دور الثمانية.

ومن المتوقع مشاركة النجم البرتغالي مع نادي النصر بعد غد في مباراة الطائي، ضمن لقاءات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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