رونالدو وعائلته لجماهير النصر: شكرًا لكم على استقبالنا وترحيبكم

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر الجديد عدة كلمات باللغة الإنجليزية لجماهير أصفر الرياض وبحضور عائلته خلال حفل تقديمه كلاعب جديد لأصفر الرياض في أرضية ملعب مرسول بارك.

وقال النجم البرتغالي لجماهير النصر: ” شكرًا لكم على استقبالكم وترحيبكم، شكرًا لكم”.

وسيلعب النجم البرتغالي مع نادي النصر حتى عام 2025 ثم سيكون سفيرًا للنادي بعد ذلك في عدة ملفات رياضية مهمة.

يذكر أن رونالدو كان شارك في كأس العالم 2022 بقطر مع المنتخب البرتغالي حيث ودعت البرتغال البطولة من دور الثمانية.