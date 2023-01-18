رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة الأولى

تترقب الجماهير مواجهة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ضمن منافسات كأس موسم الرياض، وذلك بعد غياب دام لأكثر من عامين.

مباراة كأس موسم الرياض

ويلعب فريق نجوم النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، يوم غد الخميس عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ويقود المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو نجوم النصر والهلال، على أن يكون رونالدو قائدًا للفريق، ضد باريس سان جيرمان الذي يضم في صفوفه العديد من النجوم، أبرزهم؛ ليونيل ميسي، نيمار وكيليان مبابي.

مواجهة خاصة بين رونالدو وميسي

وتُعد الرياض هي أول مدينة خارج أوروبا تستضيف الصراع التاريخي بين الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أصحاب أكبر عدد من الكرات الذهبية في كرة القدم، بعد 6 مدن، وهي؛ برشلونة، مدريد، مانشستر، إيطاليا، سويسرا وفالنسيا.

وشهدت الفترة من موسم 2009/ 2010 وحتى موسم 2018/ 2019، صراعًا قويًا بين رونالدو وميسي في الدوري الإسباني، لتكون برشلونة أكثر المدن احتضانًا للمواجهة بـ17 مباراة، ثم مدريد 14 مرة، مانشستر مرتين.

وتقابلا مرة واحدة في مدينة روما الإيطالية في نهائي دوري أبطال أوروبا 2009 بين فريقي برشلونة ومانشستر يونايتد، وخلال مباراة ودية بين الأرجنتين والبرتغال في جنيف بسويسرا، بجانب مواجهة أخرى في فالنسيا بنهائي كأس ملك إسبانيا.