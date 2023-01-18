Icon

أرقام ميلان وإنتر قبل ديربي اليوم Icon مايكروسوفت تتخلى عن 11 ألف موظف  Icon انتفاضة الفيحاء تقلق الاتحاد Icon المأكولات الشتوية تتسيد مائدة المخيمات والنزهات بالحدود الشمالية Icon بوتين يروي موقفًا مأساويًا لوالدته ويكشف عن مصير أخيه Icon رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة الأولى Icon تفاصيل الحجز بعد إتمام التقديم على الحج Icon مذكرة تفاهم بين هيئة الصحفيين وقيصرية الكتاب Icon انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات المسلحة الأسبوع المقبل Icon 11 سدًا في الجوف بطاقة استيعابية تفوق 15 مليون متر مكعب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات كأس موسم الرياض

رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة الأولى

2023-01-18 الساعة 5:17
رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة الأولى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير مواجهة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ضمن منافسات كأس موسم الرياض، وذلك بعد غياب دام لأكثر من عامين.

مباراة كأس موسم الرياض

ويلعب فريق نجوم النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، يوم غد الخميس عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

قد يهمّك أيضاً
Img

المدني يحذر: أمطار غزيرة على الزلفي والغاط والمجمعة

Img

تيك توك يضرب منافسيه بالإعلانات الرخيصة 

ويقود المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو نجوم النصر والهلال، على أن يكون رونالدو قائدًا للفريق، ضد باريس سان جيرمان الذي يضم في صفوفه العديد من النجوم، أبرزهم؛ ليونيل ميسي، نيمار وكيليان مبابي.

النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان - موسم الرياض

مواجهة خاصة بين رونالدو وميسي

وتُعد الرياض هي أول مدينة خارج أوروبا تستضيف الصراع التاريخي بين الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أصحاب أكبر عدد من الكرات الذهبية في كرة القدم، بعد 6 مدن، وهي؛ برشلونة، مدريد، مانشستر، إيطاليا، سويسرا وفالنسيا.

رونالدو وميسي
جانب من مواجهة سابقة بين كريستيانو وميسي

وشهدت الفترة من موسم 2009/ 2010 وحتى موسم 2018/ 2019، صراعًا قويًا بين رونالدو وميسي في الدوري الإسباني، لتكون برشلونة أكثر المدن احتضانًا للمواجهة بـ17 مباراة، ثم مدريد 14 مرة، مانشستر مرتين.

وتقابلا مرة واحدة في مدينة روما الإيطالية في نهائي دوري أبطال أوروبا 2009 بين فريقي برشلونة ومانشستر يونايتد، وخلال مباراة ودية بين الأرجنتين والبرتغال في جنيف بسويسرا، بجانب مواجهة أخرى في فالنسيا بنهائي كأس ملك إسبانيا.

رونالدو وميسي
جانب من مواجهة سابقة بين كريستيانو وميسي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة

السعودية اليوم
خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم...
الرياضة

خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم...

الرياضة
حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد...
السعودية اليوم

حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد...

السعودية اليوم
جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في...
تقارير

جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في...

تقارير
“نبيه” مبادرة توعوية تستهدف 224 مدرسة ثانوي...
السعودية اليوم

“نبيه” مبادرة توعوية تستهدف 224 مدرسة ثانوي...

السعودية اليوم
السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية...
السعودية اليوم

السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية...

السعودية اليوم
برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا
الرياضة

برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا

الرياضة
تأخر دخول الشتاء وراء الأمطار الغزيرة والعواصف...
السعودية اليوم

تأخر دخول الشتاء وراء الأمطار الغزيرة والعواصف...

السعودية اليوم