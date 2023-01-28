رونالدو يبحث عن طباخ براتب 21 ألف ريال شهريًا

قالت تقارير صحفية برتغالية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر يبحث عن تعيين طباخ بشروط خاصة من أجل منزله الجديد الذي سيعيش فيه في البرتغال بعد اعتزال كرة القدم.

ويبتعد المنزل الجديد الواقع في مدينة كوينتا دا مارينا البرتغالية عن العاصمة لشبونة ما يقرب من 20 ميلًا، كما أن ثمن البيت يُقدر بـ 21 مليون يورو.

شروط رونالدو لتعيين الطباخ

وذكرت صحيفة كوريري دي مانا البرتغالية أن رونالدو سيعرض على الطباخ الجديد راتبًا شهريًا قدره 5200 يورو أي ما يوازي 21 ألف ريال سعودي، ولكن النجم البرتغالي اشترط لتعيين الطباخ الجديد أن يكون الأخير على دراية بالعديد من الأطباق العالمية والمفضلة لـ اللاعب مثل طبق ” السوشي” الياباني وسمك ” القد” المشوي.

كما وضع رونالدو شرطًا آخر لتعيين الطباخ وهو أن يكون الأخير على قدر الثقة ولا يفشي أسرار المنزل لوسائل الإعلام.

وكان النجم البرتغالي انضم لصفوف نادي النصر مطلع يناير الجاري قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كصفقة انتقال حر، حيث شارك النجم البرتغالي مع النصر في مباراتي ” الاتفاق في دوري روشن، والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي” ولم ينجح حتى الآن في إحراز أي أهداف بقميص النصر.

يذكر أن نادي النصر سيواجه فريق الفتح مساء الجمعة المقبلة في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتواجد نادي النصر حاليًا في المركز الأول في ترتيب دوري روشن برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة عن نادي الهلال الوصيف.