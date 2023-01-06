رونالدو يتابع مباراة النصر والطائي من مدرجات مرسول بارك

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حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر الجديد على متابعة مباراة الطائي من مدرجات مرسول بارك اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
جماهير النصر تردد: روناااالدو🔈#النصر_الطائي | #SSC pic.twitter.com/5XgCJtFXPq
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 6, 2023
وغاب النجم البرتغالي عن قائمة النصر لمواجهة الطائي بسبب عقوبة الإيقاف حيث يغيب لمدة مباراتين ويعود للمشاركة مع النصر أمام الاتفاق يوم 22 يناير الجاري.
وكان النجم البرتغالي حرص على تحية جماهير نادي النصر من مدرجات ملعب مرسول بارك أثناء متابعته للمباراة.