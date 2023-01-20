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رونالدو يحفز النصراويين بجائزة رجل المباراة

2023-01-20 الساعة 4:07
رونالدو يحفز النصراويين بجائزة رجل المباراة
المواطن - مروة نبيل

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خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار في ظهوره الأول بالملاعب السعودية بعد الانتقال إلى النصر، خلال مشاركته في مواجهة كأس موسم الرياض، وتوج بجائزة رجل المباراة.

رونالدو يتألق

ولعب فريق النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان بالأمس، على استاد الملك فهد الدولي، وانتهت المواجهة بفوز الفريق الفرنسي بنتيجة 5/4، وتتويجه باللقب، في مباراة شهدت تألق رونالدو وتسجيله لهدفين.

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باريس سان جيرمان بطلًا لكأس موسم الرياض
رونالدو

وتترقب الجماهير الظهور الرسمي الأول لكريستيانو خلال مباراة فريقه النصر ضد الاتفاق، يوم الأحد المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

رونالدو
كريستيانو

جائزة رجل المباراة عن جدارة

وتفاعلت الجماهير عبر موقع “تويتر”، مع التألق اللافت لرونالدو في مباراة كأس موسم الرياض، وأكدوا أنه يستحق الفوز بلقب رجل المباراة عن جدارة، مشددًا على أن هذه الجائزة تُحفزهم لرؤيته مع العالمي وتألقه في المباريات الرسمية.

وكتب المتحدث باسم نادي النصر سابقًا، عبدالله بن زنان: “كان الساحر، كان الإبداع، كان الحدث، كان رجل المباراة، كان كل شيء..  ولا سواه الدون كريستيانو رونالدو.. بسم الله عليه”.

كريستيانو رونالدو رجل المباراة
آل الشيخ يتوج كريستيانو بالجائزة

وقال أبو فيصل: “رجل كل المواعيد الكبرى.. مهما كانت احداث المباراة ستجد أنه هو الحدث الأبرز فيها.. الأعظم في تاريخ كرة القدم”، وعلق محمد قائلًا: “بعمر 38 سنة تقريباً يفوز بجائزة رجل المباراة من أمام ميسي ونيمار ومبابي.. تاريخي”.

وتابع سليمان محمد العمير: “ما شاء الله تبارك الله مع أول مباراة له على الملاعب السعودية وإن كانت ودية إلا أنه لفت الأنظار تألق وسجل وحصل على جائزة رجل المباراة وبعد غدٍ الأحد يلعب رونالدو مع النصر أول مشاركة رسمية له.. مباراة البارحة قالت مع الدون ليالي العيد تبان من عصاريها”.

كريستيانو رونالدو رجل المباراة
آل الشيخ يتوج كريستيانو بالجائزة

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