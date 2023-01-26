رونالدو يحلم بتكرار انطلاقته مع يوفنتوس

يطمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق انطلاقة قوية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وقيادته لحصد لقب كأس السوبر السعودي.

رونالدو يسعى لحصد اللقب

ويستعد رونالدو لخوض مباراة النصر ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي، ويسعى للظهور بشكل مميز، وتسجيل أول أهدافه الرسمية مع العالمي، والتأهل إلى المباراة النهائية.

ويأمل رونالدو في حصد أول ألقابه هذا العام مع النصر، وتكرار انطلاقته المميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، عندما قاده لحصد لقب كأس السوبر الإيطالي في موسم 2018/ 2019 كأول بطولة له مع اليوفي.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس في صيف عام 2018، واصطدم بميلان على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، يوم 19 يناير 2019 في نهائي كأس السوبر الإيطالي، بحثًا عن أول بطولة بقميصه، وسجل هدفًا وقاده لحصد اللقب.

النصر ضد الاتحاد اليوم

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتحاد على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

ويتوقع أن يدفع المديران الفنيان الفرنسي رودي جارسيا والبرتغالي نونو سانتو بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة اليوم، أملًا في الظهور بشكل مميز وتسجيل هدف مبكر، ويمكن الاطلاع على التشكيل المتوقع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).