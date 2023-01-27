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رونالدو يخسر بطولته الأولى في ظهوره الثاني مع النصر

2023-01-27 الساعة 1:35
رونالدو يخسر بطولته الأولى في ظهوره الثاني مع النصر
المواطن - محمد سمعه

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خسر البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة التتويج بأول بطولة مع نادي النصر، وذلك بعد الخسارة في دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام نادي الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.

ولعب رونالدو أساسيًّا في ثاني مباراة له مع أصفر الرياض حيث خاض الـ90 دقيقة كاملة لكنه ظهر دون فاعلية بل تفوق عليه زميله البرازيلي تاليسكا الذي سجل هدف النصر الوحيد في شباك الاتحاد.

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ما قدمه رونالدو بـ مباراة النصر والاتحاد

وقدم رونالدو أمام الاتحاد 28 تمريرة، حيث وصلت دقة التمرير إلى 78% وقام بـ 5 التحامات ناجحة و6 التحامات غير ناجحة، كما سدد اللاعب البرتغالي كرة واحدة على المرمى ولم يصنع أي فرصة أو تمريرة حاسمة في مباراة الاتحاد.

النصر والاتحاد - رونالدو

وحول تراجع أداء رونالدو، قال الناقد الرياضي والمحلل الفني سلطان اللحياني: “اللاعب البرتغالي ظهر بالفعل بشكل لم يكن عند التوقعات ولكن هناك سببين، أولهما هو التوظيف الخاطئ من المدرب الفرنسي رودي جارسيا، الثاني هو عدم تمديد رونالدو بالتمريرات الحاسمة لكي يُسجل أهدافًا منها أتذكر في مباراة الاتفاق 30 تمريرة حاسمة، تلقى اللاعب البرتغالي فقط تمريرتين، وفي مباراة الاتحاد، 17 عرضية، لم تصل إلا عرضية واحدة صحيحة للاعب البرتغالي، هل هذا يُعقل؟”.

وسيواجه النصر، نادي الفتح في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، يوم الجمعة القادمة.

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