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غدًا في الجولة الـ14 من دوري روشن

العيون تتجه نحو رونالدو في ظهوره الأول بمباراة النصر والاتفاق

2023-01-21 الساعة 8:51
العيون تتجه نحو رونالدو في ظهوره الأول بمباراة النصر والاتفاق
المواطن - محمد سمعه

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سيخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول مباراة له في دوري روشن السعودي غدًا، عندما يواجه النصر، نادي الاتفاق في الجولة الـ14 من عمر المسابقة.

النصر والاتفاق 

وتنطلق مباراة النصر والاتفاق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب مرسول بارك، كما تُنقل على قناة SSC.

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وسيخطف رونالدو الأنظار كونه سيخوض أول مباراة رسمية له مع النصر بعد انضمامه للفريق مطلع يناير الجاري قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كصفقة انتقال حر.

مباراة فريق موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان
@RiyadhSeason

تشكيل النصر المتوقع

وسيكون تشكيل النصر المتوقع مكونًا من: “العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، ألفارو، عبدالإله العمري، لاجامي، الصليهم، الخيبري، مارتينيز، تاليسكا، عبدالرحمن غريب، كريستيانو رونالدو”. وتُقام المباراة غدًا على ملعب مرسول بارك في الرياض.

وسبق لـ النصر مواجهة الاتفاق في 24 مباراة في الدوري السعودي منذ تطبيق نظام الاحتراف في موسم 2008/2009، حيث فاز أصفر الرياض في 11 لقاء، بينما فاز الاتفاق في 6 مباريات، وتعادل الفريقان في 7 مباريات.

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وقبل مباراة النصر والاتفاق، يتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن، برصيد 31 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 30 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 29 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 28 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 27 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 21 نقطة، أبها سابعًا برصيد 19 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 18 نقطة، الطائي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، الاتفاق عاشرًا في المركز الـ16، الرائد في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، العدالة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد تسع نقاط، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.

رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

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