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بعد انضمامه إلى النصر

رونالدو يدعو نجوم يونايتد لزيارة السعودية

2023-01-29 الساعة 1:27
رونالدو يدعو نجوم يونايتد لزيارة السعودية
المواطن - فريق التحرير

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وجه نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو الدعوة إلى بعض أصدقائه في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل زيارته في السعودية.

رونالدو يدعو لاعبي يونايتد

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية: “رونالدو يرى أنه لم يودع زملاءه في مانشستر يونايتد بشكل مناسب، بعد أن فسخ عقده فجأة مع الفريق الإنجليزي قبل كأس العالم 2022″.

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وتابعت: “رونالدو على اتصال بأقرب أصدقائه في مانشستر يونايتد لمحاولة ترتيب زيارة إلى منزله في لشبونة أو دعوتهم إلى السعودية، حيث سألهم إذا كانوا مهتمين بمشاهدته مع فريقه الجديد، إذا سمحت الجداول الزمنية للمباريات بذلك”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

وأضافت نقلًا عن أحد المصادر المطلعة في مانشستر يونايتد: “ما يزال هناك عدد قليل من اللاعبين هنا لا يملكون سوى الاحترام لرونالدو، وشعروا بالحزن لانتهاء علاقته بالنادي، لأنهم لم يودعوه بشكل مناسب”.

وجاء في ختام التقرير: “لقد ترك كريستيانو مؤخرًا مجموعات الواتس آب الخاصة باللاعبين، لكنه وعد بالبقاء على اتصال مع عدد قليل منهم ودعاهم إلى منزله الجديد في لشبونة وإلى السعودية لمشاهدته مع النصر“.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

النصر يستعد لمواجهة الفتح

وكان كريستيانو قد ودع مع النصر بطولة كأس السوبر السعودي بعد الخسارة من الاتحاد بنتيجة 3/1، ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

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