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غدًا في بطولة دوري روشن

رونالدو يزين تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الاتفاق

2023-01-21 الساعة 7:10
رونالدو يزين تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر مساء غد، لمواجهة نادي الاتفاق في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المتوقع تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تشكيل نادي النصر غدًا لمواجهة الاتفاق التي تنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

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ترقب لمشاركة رونالدو

وسيكون تشكيل النصر المتوقع مكونًا من: “العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، ألفارو، عبدالإله العمري، لاجامي، الصليهم، الخيبري، مارتينيز، تاليسكا، عبدالرحمن غريب، كريستيانو رونالدو”. وتُقام المباراة غدًا على ملعب مرسول بارك في الرياض.

وسبق لـ النصر مواجهة الاتفاق في 24 مباراة في الدوري السعودي منذ تطبيق نظام الاحتراف في موسم 2008/2009، حيث فاز أصفر الرياض في 11 لقاء، بينما فاز الاتفاق في 6 مباريات، وتعادل الفريقان في 7 مباريات.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو – المصدر @RiyadhSeason

ترتيب دوري روشن

وقبل مباراة النصر والاتفاق، يتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن، برصيد 31 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 30 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 29 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 28 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 27 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 21 نقطة، أبها سابعًا برصيد 19 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 18 نقطة، الطائي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، الاتفاق عاشرًا في المركز الـ16، الرائد في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، الوحدة في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة، العدالة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد تسع نقاط، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 3 نقاط.

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