رونالدو يعلق بشأن أول مشاركة بالدوري السعودي

عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بتحقيق الفوز الأول مع نادي النصر السعودي في دوري روشن، ووجه شكره للجماهير على الدعم.

فوز النصر

وفاز النصر على الاتفاق 1-0 في المباراة التي لُعبت مساء أمس الأحد على أرضية ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

وسجل اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا هدف المباراة الدقيقة 31، ليُعزز صدارته للدوري برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن الغريم التقليدي الهلال مع مباراة أقل للنصر.

أول تعليق

وكتب رونالدو عبر صفحته على إنستجرام: المباراة الأولى، الفوز الأول. أحسنتم يا شباب. شكرًا لجميع الجماهير على الدعم الرائع، بحسب قوله.

وشارك رونالدو متابعيه صورًا من مباراته الأولى في الدوري السعودي، والتي لم ينجح فيها بتسجيل أول أهدافه في البطولة، وهو ما اعتبره المحللون الرياضيون بداية معقولة ليست سيئة للاعب البرتغال، ولكنه يحتاج إلى الانسجام وهذا بحاجة إلى الوقت.

صفقة الانتقال

وانتقل رونالدو الدوري السعودي، بعد أن وقع للنصر في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف، اعتبارًا من الميركاتو الشتوي الحالي.

في أول ظهور له على الملاعب السعودية، كان خلال مباراة فريقه “موسم الرياض” وباريس سان جرمان، والتي سجل خلالها هدفين في مرمى الفريق الباريسي في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 5-4.