رونالدو يُتابع رباعي النصر عبر الإنستجرام

قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمتابعة حسابات 4 من زملائه في الفريق الكروي الأول، عبر تطبيق ” إنستجرام”.

وحتى الآن تابع رونالدو كلاً من ” عبدالإله العمري، البرازيلي تاليسكا، الإسباني ألفارو جونزاليس، الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا”.

رونالدو يستعد لحفل تقديمه

وكان النجم البرتغالي وصل إلى الرياض مساء أمس الاثنين، وذلك تمهيدًا لخضوعه للفحص الطبي ثم تقديمه كلاعب في صفوف أصفر الرياض اليوم في ملعب مرسول بارك، حيث ينطلق الحفل في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

ويُنقل حفل النجم البرتغالي عبر قنوات ” أبو ظبي الرياضية، SSC، قنوات Bein Sports الرياضية القطرية”.

وسيتم تقديم اللاعب البرتغالي بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية والإعلامية البارزة ونجوم النصر السابقين، ثم بعدها ينطلق مران الفريق الكروي الأول.

تفاصيل الراتب

موقع Transfer News Live الشهير فصّل راتب اللاعب البرتغالي مع النصر سنويًّا وشهريًّا وأسبوعيًّا، حيث سيتقاضى أيقونة المنتخب البرتغالي سنويًّا من أصفر الرياض 780 مليون ريال أي ما يُعادل 194 مليون يورو، وشهريًّا 65 مليون ريال، وأسبوعيًّا 15 مليون ريال، ومليوني ريال و100 ألف في اليوم الواحد، و87 ألفًا و500 ريال في الساعة الواحدة.

وكشفت تقارير إعلامية عن المساهمين في تمويل صفقة انتقال النجم كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج في برنامج ” أكشن مع وليد” : “شركة الوسائل السعودية تحالفت مع النصر لتسويق عقد رونالدو عن طريق رعايات لكبرى الشركات في المملكة وأشياء كثيرة سيتم الكشف عنها في الفترة المقبلة”.