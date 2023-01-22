رونالدو يُجري عمليات الإحماء استعدادًا لمواجهة الاتفاق

يُجري البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر عمليات الإحماء استعدادًا لمواجهة الاتفاق، كأول مباراة يخوضها مع أصفر الرياض في بطولة دوري روشن السعودي، منذ انضمامه للفريق مطلع يناير الجاري.

وسيخوض النجم البرتغالي أول مباراة له مساء اليوم على ملعب مرسول بارك ضد الاتفاق في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة الاتفاق مكونًا من: ” نواف العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي لاجامي، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، بيتي مارتينيز، رونالدو”.

وسيرتدي النجم البرتغالي شارة قيادة فريق النصر في مواجهة الاتفاق مساء اليوم.

وجهز الجمهور النصراوي تيفو يحمل كلمة vamos “هيا باللغة الإسبانية”، على ملعب مرسول بارك، احتفالًا بظهور كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والاتفاق اليوم.

كما أعلنت الجماهير النصراوية عن دعم حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا، الذي تأكد غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم لمدة طويلة بسبب خضوعه لعملية جراحية في المرفق عقب إصابته أمام الشباب، وسيتم ترديد أهزوجة خاصة له عند الدقيقة 25.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.