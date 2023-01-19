رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان جيرمان

تترقب الجماهير الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الملاعب السعودية، خلال مباراة فريق النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان.

رونالدو يُشارك في شوط واحد

وذكرت شبكة ESPN، اليوم الخميس: “رونالدو سيشارك في 45 دقيقة فقط من مباراة نجوم الهلال والنصر ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، وذلك بالاتفاق مع مدرب العالمي، رودي جارسيا”.

وكان كريستيانو قد وقع مع النصر في الميركاتو الشتوي الحالي بعقد ممتد حتى 2025، إلا أنه لم يُشارك حتى الآن، نظرًا لعقوبة الإيقاف المفروضة عليه، منذ أن كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسيكون أول ظهور رسمي لرونالدو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال مواجهة الاتفاق، يوم الأحد المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

مواجهة كأس موسم الرياض

ومن المقرر أن يلعب فريق نجوم النصر والهلال ضد نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، اليوم الخميس عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وسيكون الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدربًا لفريق نجوم النصر والهلال في كأس موسم الرياض، ويحمل رونالدو شارة القيادة ضد باريس سان جيرمان الذي يضم في صفوفه العديد من النجوم، أبرزهم؛ ليونيل ميسي، نيمار وكيليان مبابي.