رونالدو يُقرب زميله السابق في يوفنتوس من النصر

كشفت تقارير إعلامية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيكون وسيطًا من أجل انتقال أحد لاعبي يوفنتوس الإيطالي إلى نادي النصر بالفترة المقبلة.

وذكر موقع Calcio Mercato الإيطالي أن اللاعب البرتغالي سيساهم في انتقال النجم الكولومبي خوان كوادرادو لنادي النصر بالفترة.

وأفاد الموقع الإيطالي أن كوادرادو منفتح للعب في صفوف نادي النصر وخوض تلك التجربة الجديدة.

طلب كريستيانو رونالدو

يذكر أن الإعلامي الرياضي وليد الفراج، كان ذكر أن رونالدو طلب من إدارة النصر عند التفاوض معه، التعاقد مع زميل سابق له ليكون لاعبًا في صفوف أصفر الرياض خلال الفترة المقبلة.

ولعب النجم البرتغالي في صفوف يوفنتوس خلال الفترة من 2018 إلى 2021، ثم انتقل لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم رحل عنه بعد فسخ العقد منضمًّا لنادي النصر في يناير 2023.