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من المتوقع أن يجذب المعرض 40 مليون شخص

رويترز: الرياض تتحول لعاصمة عالمية مع مساعي استضافة إكسبو 2030

2023-01-22 الساعة 5:29
رويترز: الرياض تتحول لعاصمة عالمية مع مساعي استضافة إكسبو 2030
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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سلطت وكالة رويترز الضوء على جهود الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030، حيث قالت: بينما يُقدر أنه من المتوقع أن يجذب المعرض 40 مليون شخص من جميع أنحاء العالم، فإن الرياض تجهز بنيتها التحتية لتتحول لعاصمة عالمية.

وتابع التقرير: مع التركيز على استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 بمناقصة بقيمة 8 مليارات دولار، وضعت العاصمة السعودية خطة تحول ضخمة مع أعمال بناء بقيمة 400 مليار دولار قيد التنفيذ لتصبح مدينة عالمية ضخمة.

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منافسو الرياض في استضافة إكسبو

وتتنافس عاصمة السعودية على استضافة المعرض الضخم في عام 2030، وينافسها في ذلك بوسان في كوريا الجنوبية وأوديسا في أوكرانيا وروما في إيطاليا، وسيتم اختيار الفائز على أساس التصويت من قبل الدول المؤهلة.

ويجب أن تكون النتيجة معروفة بحلول نوفمبر من هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، أثناء حضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، إنه واثق من فوز السعودية بالمناقصة، لكن عملية التطوير مستمرة على أي حال؛ لأن المملكة تريد أن تصبح الرياض مدينة عالمية بالمعنى الحقيقي.

رويترز الرياض تتحول لعاصمة عالمية مع مساعي استضافة إكسبو 2030

الرياض مدينة مثالية لاستضافة إكسبو

وفي حديثه مع مجموعة مختارة من الصحفيين، قال الرشيد إن العاصمة السعودية يمكن أن تكون مضيفًا مثاليًا لمعرض إكسبو 2030 باقتصاد قيمته 250 مليار دولار وكونها واحدة من أكبر 40 مدينة في العالم.

وقالت رويترز: تشهد المدينة التي يبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة نموًا سريعًا وتشهد أنشطة بناء بنية تحتية ضخمة، وهي تضم مشاريع بقيمة 400 مليار دولار قيد التنفيذ بالفعل.

وتشمل تلك المشاريع أكبر شبكة مترو في العالم ومطار جديد والعديد من الفنادق الجديدة، كما أن التكلفة المقدرة باستضافة المعرض والبالغة 8 مليارات دولار لا تُقارن.

وسيكون للمطار الجديد القدرة على التعامل مع 120 مليون مسافر سنويًا.

وقال الرشيد إن أكثر من 50% من الدول التي لديها حقوق تصويت تعهدت بدعم عرض الرياض.

وقال الرشيد إنه بينما من المتوقع أن يجذب المعرض 40 مليون شخص من جميع أنحاء العالم، فإن الرياض تجهز بنيتها التحتية لحوالي 100 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن يوفر معرض الرياض، الذي يحمل شعار غد بعيد النظر، ثلاثة ملايين وظيفة في العديد من قطاعات الأعمال بما في ذلك إضافة 120 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030.

وأضاف الرشيد أنه بشكل عام هناك قدر غير مسبوق من التفاؤل والطموح بين الشباب السعودي والقيادة لا تريد أن تخذلهم.

رويترز الرياض تتحول لعاصمة عالمية مع مساعي استضافة إكسبو 2030

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