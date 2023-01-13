الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ بالرياض الديلي ميل: والد ميسي في الرياض لإجراء محادثات مع الهلال الهلال يصطدم بالوداد في كأس العالم للأندية 2022 بسعة 15 ألف متفرج.. ملعب الشباب يستضيف مباريات الهلال قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقد العمل بـ سودة عسير أبطال الحرس الوطني: على المصحف حلفنا ما نذل لا نهاب الكشف عن حكام الكلاسيكو بالسوبر الإسباني الغزارة التهديفية شعار مباريات أبها وضمك مكاسب أسبوعية قوية للنفط مع نمو الطلب الصيني رويترز: صندوق الاستثمارات العامة يرفع حصته في نينتندو إلى 6%
قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على وثيقة تفيد بأن صندوق الاستثمارات العامة زاد حصته في شركة نينتندو اليابانية، عملاقة صناعة ألعاب الفيديو، إلى 6%.
وقال التقرير: في إطار التوسع في مجال الاستثمارات، ارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة التي يقع مقرها في كيوتو من 5.01% إلى 6.07%، وفقًا لتقرير الملكية المقدم إلى المنظمين اليابانيين.
وكان الصندوق قد استحوذ على حصة 5% من الشركة في مايو من العام الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي لأغراض الاستثمار، كما استثمر أيضًا في حصص لشركات أخرى في نفس مجال الصناعة ألعاب الفيديو ومنها: