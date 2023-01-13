رويترز: صندوق الاستثمارات العامة يرفع حصته في نينتندو إلى 6%

قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على وثيقة تفيد بأن صندوق الاستثمارات العامة زاد حصته في شركة نينتندو اليابانية، عملاقة صناعة ألعاب الفيديو، إلى 6%.

وقال التقرير: في إطار التوسع في مجال الاستثمارات، ارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة التي يقع مقرها في كيوتو من 5.01% إلى 6.07%، وفقًا لتقرير الملكية المقدم إلى المنظمين اليابانيين.

استثمار صندوق الاستثمارات العامة في ألعاب الفيديو

وكان الصندوق قد استحوذ على حصة 5% من الشركة في مايو من العام الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي لأغراض الاستثمار، كما استثمر أيضًا في حصص لشركات أخرى في نفس مجال الصناعة ألعاب الفيديو ومنها:

Capcom وهي الشركة التي تقف وراء سلسلة Street Fighter و Resident Evil، وقد تم الاستحواذ على 5% في فبراير الماضي.