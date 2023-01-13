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ضمن إطار التوسع في مجال صناعة الفيديو

رويترز: صندوق الاستثمارات العامة يرفع حصته في نينتندو إلى 6%

2023-01-13 الساعة 2:14
رويترز: صندوق الاستثمارات العامة يرفع حصته في نينتندو إلى 6%
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على وثيقة تفيد بأن صندوق الاستثمارات العامة زاد حصته في شركة نينتندو اليابانية، عملاقة صناعة ألعاب الفيديو، إلى 6%.

وقال التقرير: في إطار التوسع في مجال الاستثمارات، ارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة التي يقع مقرها في كيوتو من 5.01% إلى 6.07%، وفقًا لتقرير الملكية المقدم إلى المنظمين اليابانيين.

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استثمار صندوق الاستثمارات العامة في ألعاب الفيديو

وكان الصندوق قد استحوذ على حصة 5% من الشركة في مايو من العام الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي لأغراض الاستثمار، كما استثمر أيضًا في حصص لشركات أخرى في نفس مجال الصناعة ألعاب الفيديو ومنها:

  •  Capcom وهي الشركة التي تقف وراء سلسلة Street Fighter و Resident Evil، وقد تم الاستحواذ على 5% في فبراير الماضي.

  • شركة Nexon المزودة للألعاب عبر الإنترنت، مصنعة لعبتي MapleStory و Dungeon & Fighter.
  • ويملك أيضًا 37.9 مليون سهم في أكتيفيجن، منتجة لعبة Call of Duty، وفق آخر إفصاح في سبتمبر الماضي، وهو ما يعادل نحو 5% من أسهم الشركة تقريبًا.
  • كما استثمر صندوق الاستثمارات في شركة Activision التي سعت مايكروسوفت للاستحواذ عليها في صفقة تاريخية تقارب 69 مليار دولار.
  • وبجانب ما سبق، فقد استثمر صندوق الاستثمارات أيضًا في شركة Koei Tecmo اليابانية لصناعة ألعاب الفيديو.

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