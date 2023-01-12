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بعد تجاوزه فالنسيا بركلات الترجيح

ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني

2023-01-12 الساعة 1:08
ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني
المواطن - محمد سمعه

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على نادي فالنسيا بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وكان الريال أحرز الهدف الأول عبر الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ40 من الشوط الأول من ركلة جزاء.

ريال مدريد إلى النهائي

ومع بداية الشوط الثاني من الوقت الأصلي وفي الدقيقة الأولى سجل اللاعب صامويل ليتو هدف التعادل لنادي فالنسيا مستغلًّا خطأ في التمركز من لاعبي الريال.

ريال مدريد وفالنسيا - كأس السوبر الإسباني

واستمر التعادل في الشوطين الإضافيين، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها الريال لصالحه بنتيجة 4/ 3.

وسيواجه الريال، الفائز من مباراة برشلونة وريال بيتيس في النهائي يوم الأحد المقبل.

ريال مدريد وفالنسيا - كأس السوبر الإسباني

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