ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير وزير الطاقة يمازح بعض الطلاب: ضبطوا أموركم مع وزير التعليم هو اللي يعطيكم الإجازات مراسلة قناة الإخبارية: الهلال قدم لـ ميسي عرضًا ضخمًا قانوني يصدم النصر: استئنافهم ضد مشاركة محمد كنو سيُرفض ريال مدريد وفالنسيا إلى شوطين إضافيين لقطات من تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات بمعهد التدريب النسوي هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب بلجيكا تعيين 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف ريال مدريد يُنهي الشوط الأول متفوقًا على فالنسيا بهدف
صعد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على نادي فالنسيا بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.
#عاجل| ريال مدريد يتأهل إلى المباراة النهائية ✅#السوبر_الإسباني_بالرياض 🏆🇪🇸 pic.twitter.com/IHzn8gf2Inقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 11, 2023
وكان الريال أحرز الهدف الأول عبر الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ40 من الشوط الأول من ركلة جزاء.
ومع بداية الشوط الثاني من الوقت الأصلي وفي الدقيقة الأولى سجل اللاعب صامويل ليتو هدف التعادل لنادي فالنسيا مستغلًّا خطأ في التمركز من لاعبي الريال.
واستمر التعادل في الشوطين الإضافيين، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها الريال لصالحه بنتيجة 4/ 3.
وسيواجه الريال، الفائز من مباراة برشلونة وريال بيتيس في النهائي يوم الأحد المقبل.