مراسلة قناة الإخبارية: الهلال قدم لـ ميسي عرضًا ضخمًا قانوني يصدم النصر: استئنافهم ضد مشاركة محمد كنو سيُرفض ريال مدريد وفالنسيا إلى شوطين إضافيين لقطات من تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات بمعهد التدريب النسوي هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب بلجيكا تعيين 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف ريال مدريد يُنهي الشوط الأول متفوقًا على فالنسيا بهدف استمتع مع “المواطن” بأجواء الماضي والحاضر في ليالي الدرعية أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض يوسف السالم لأزمة صحية لعبة الحبار بكل مراحلها الحماسية في إيماجينيشن بارك
لجأ فريقا ريال مدريد وفالنسيا إلى شوطين إضافيين لحسم المتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني المقام حاليًّا في الرياض.
سريعًا مع بداية الشوط الثاني..
فالنسيا يسجل هدف التعادل ⚽️
ريال مدريد 1 × 1 فالنسيا#ريال_مدريد_فالنسيا | #SSC pic.twitter.com/oTYstpTGBX
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 11, 2023
وكان الريال أحرز الهدف الأول عبر الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ40 من الشوط الأول من ركلة جزاء.
ومع بداية الشوط الثاني من الوقت الأصلي وفي الدقيقة الأولى سجل اللاعب صامويل ليتو هدف التعادل لنادي فالنسيا مستغلًّا خطأ في التمركز من لاعبي الريال.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
كريم بنزيما يسجل أول أهداف السوبر ⚽️
ريال مدريد 1 × 0 فالنسيا#ريال_مدريد_فالنسيا | #SSC pic.twitter.com/Pp7h9Hqb4u
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 11, 2023