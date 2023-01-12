لجأ فريقا ريال مدريد وفالنسيا إلى شوطين إضافيين لحسم المتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني المقام حاليًّا في الرياض.

وكان الريال أحرز الهدف الأول عبر الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ40 من الشوط الأول من ركلة جزاء.

ومع بداية الشوط الثاني من الوقت الأصلي وفي الدقيقة الأولى سجل اللاعب صامويل ليتو هدف التعادل لنادي فالنسيا مستغلًّا خطأ في التمركز من لاعبي الريال.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.