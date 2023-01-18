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رغم تجديد عقده مع باريس

ريال مدريد يتحرك لضم مبابي

2023-01-18 الساعة 7:00
ريال مدريد يتحرك لضم مبابي
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، لم تفقد الأمل في التعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي.

محاولات سابقة لحسم الصفقة

وسبق أن حاول ريال مدريد في ضم مبابي من موناكو عام 2017، إلا أنه انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان، وكان قريبًا للغاية من الانتقال إلى المرينغي في صيف عام 2022، قبل أن يجدد تعاقده في مايو الماضي.

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وأكدت تقارير سابقة أن ريال مدريد، حذف المهاجم الفرنسي صاحب الـ24 عامًا من خططه السابقة، بعد تجديد عقده، رغم التفاوض معه، الأمر الذي أثار غضب مسؤوليه، كما ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى برشلونة.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر @PSG_English

ريال مدريد مهتم بضم مبابي

وذكرت صحيفة “ذا أثليتك”: “قصة مبابي مع ريال مدريد لم تنته بعد، وهناك رغبة داخل قلعة سانتياجو برنابيو في التعاقد مع اللاعب الفرنسي، رغم انتشار الشائعات حول غلق النادي لملف ضمه”.

وأضافت الصحيفة: “ريال مدريد يحافظ على خطوط الاتصال مع ممثلي المهاجم الفرنسي باستمرار، وبالفعل بدأ التحرك مرة أخرى بعد مونديال قطر”.

كيليان مبابي
كيليان – المصدر @ChampionsLeague

وتابعت: “ممثلو مبابي رفضوا الإجابة على تساؤلات الصحافة، كما أفاد مصدر داخل ريال مدريد بأنه لم يحدث أي جديد بشأن كيليان منذ الصيف الماضي”.

وجاء في ختام تقرير الصحيفة: “ملف كيليان لا زال مفتوحًا داخل ريال مدريد، وقد تتجدد مفاوضات ضم اللاعب في الصيف المقبل”.

مبابي
كيليان – المصدر @PSG_English

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