ريال مدريد يسعى لمواصلة تفوقه ضد فالنسيا

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواصلة تفوقه ضد نظيره فالنسيا، وتحقيق الفوز في مباراتهما اليوم ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني.

مباراة اليوم بكأس السوبر الإسباني

ويلعب ريال مدريد ضد فالنسيا عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

ريال مدريد يسعى للفوز

وتشهد آخر 5 مباريات بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز، تفوقًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد فالنسيا، حيث نجح في تحقيق الفوز 4 مرات، وخسر مرة واحدة بنتيجة 4/1 في موسم 2020/ 2021.

على الجانب الآخر، نجح المرينغي في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا بثلاثة أهداف دون رد في موسم 2019/ 2020، وبثنائية دون رد بالموسم التالي، ومرتين في موسم 2021/ 2022 بنتيجة 4/1 و2/1.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

وفي السياق ذاته، يتوقع أن يبدأ المرينغي مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالتشكيل التالي؛ تيبو كورتوا، ناتشو، ميليتاو، روديجر، داني كارفاخال، كامافينجا، لوكا مودريتش، توني كروس، فالفيردي، فينيسيوس وبنزيما.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا مباراة اليوم في كأس السوبر الإسباني، بالتشكيل التالي؛ مامارداشفيلي، جايا، دياكابي، كوميرت، كوريا، موريبا، جويامون، موسى، لينو، كلويفرت وكافاني.