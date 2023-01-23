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ريال مدريد يهزم بيلباو بهدفين ويواصل مطاردة برشلونة

2023-01-23 الساعة 1:49
ريال مدريد يهزم بيلباو بهدفين ويواصل مطاردة برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، فوزًا مهمًّا على مضيفه أتلتيك بيلباو بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

ونجح الفرنسي كريم بنزيما في إحراز الهدف الأول لـ الريال بطريقة جميلة في الدقيقة الـ24.

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فوز ثمين لـ ريال مدريد 

وفي الشوط الثاني عزز الريال من تقدمه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ90 عبر النجم الألماني توني كروس من تصويبة قوية.

فريق ريال مدريد - أتلتيك بيلباو

وأصبح رصيد الريال بعد الفوز 41 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن نادي برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد فريق أتلتيك بيلباو عند 26 نقطة في المركز الثامن.

وتُختتم مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني مساء اليوم الاثنين، بلقاء بين فالنسيا وألميريا في تمام الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.

ريال مدريد وأتلتيك بيلباو - داني سيبايوس

 

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