ريال مدريد يواجه برشلونة في كأس ملك إسبانيا

أُقيمت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الاثنين، وأسفرت عن كلاسيكو جديد بين ريال مدريد وبرشلونة.

ريال مدريد يصطدم ببرشلونة

وأجريت مراسم قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2022/ 2023، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالعاصمة مدريد، وأسفرت عن مواجهة ريال مدريد لبرشلونة، وأوساسونا يُلاقي أتلتيك بيلباو.

وكشفت صحيفة “سبورت”، عن موعد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف النهائي، حيث سيكون الذهاب في الأول من مارس المقبل على ملعب “سانتياجو برنابيو”، والإياب يوم 5 أبريل، على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قد تأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على ريال سوسيداد بهدف دون رد في ربع النهائي، فيما صعد المرينغي لهذا الدور بعد تجاوزه لعقبة أتلتيكو مدريد بنتيجة 3/1.

الفريقان في الدوري الإسباني

ويسير الفريقان بشكل مميز في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، حيث ينفرد برشلونة بصدارة الترتيب برصيد 47 نقطة، فيما يقع المرينغي في المركز الثاني برصيد 42 نقطة.