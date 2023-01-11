ريال مدريد يُنهي الشوط الأول متفوقًا على فالنسيا بهدف

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، الشوط الأول من مباراة فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني متفوقًا بهدف دون رد.

ونجح الفرنسي كريم بنزيما في إحراز الهدف الوحيد للريال من ركلة جزاء في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.