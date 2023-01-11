ريال مدريد يُنهي الشوط الأول متفوقًا على فالنسيا بهدف استمتع مع “المواطن” بأجواء الماضي والحاضر في ليالي الدرعية أول رد فعل من السهلاوي بعد تعرض يوسف السالم لأزمة صحية لعبة الحبار بكل مراحلها الحماسية في إيماجينيشن بارك الحدود الشمالية.. أمطار خير ومشروعات محفزة وتلمس لاحتياجات المواطنين الرياض اليوم أبرد من بلاد الشام والحالة الممطرة العاشرة تبدأ غدًا وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى BAE SYSTEMS مُذكرة لتعزيز الثقافة المالية لضيوف الرحمن صحيفة إسبانية : رونالدو بطل أوروبا سينافس الهلال زعيم آسيا وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، الشوط الأول من مباراة فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني متفوقًا بهدف دون رد.
كريم بنزيما يسجل أول أهداف السوبر ⚽️قد يهمّك أيضاً
ريال مدريد 1 × 0 فالنسيا#ريال_مدريد_فالنسيا | #SSC pic.twitter.com/Pp7h9Hqb4u
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 11, 2023
ونجح الفرنسي كريم بنزيما في إحراز الهدف الوحيد للريال من ركلة جزاء في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.