ريمونتادا خيالية تحسم مباراة ميلان ضد روما بالتعادل

انتهت مباراة ميلان ضد روما، مساء الأحد، بتعادل مثير بين الفريقين بنتيجة هدفين لكل منهما، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإيطالي.

ميلان ضد روما

ميلان كان سجل الهدف الأول عبر اللاعب بيير كالولو بالدقيقة الثلاثين، لينتهي الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل الميلان الهدف الثاني بالدقيقة الـ77 عبر اللاعب توماسو بوبيجا.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن ميلان في طريقه للفوز، نجح روما في إحراز هدفين عبر كل من روجير دا سيلفا وتامي أبراهام في الدقيقتين الـ88 والـ90.

ولم يحدث أي جديد لتنتهي مباراة ميلان ضد روما، بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

وأصبح رصيد ميلان بعد التعادل 37 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد روما 31 نقطة في المركز السادس في جدول الترتيب.

مباريات الجولة الـ17

وكانت مباريات الجولة الـ17 انطلقت أول أمس السبت بفوز فيورنتينا على ساسولو بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز يوفنتوس على أودينيزي بهدف دون رد، أما إنتر ميلان فتعادل مع نادي مونزا بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي مباريات الأمس، تعادل ساليرنيتانا مع تورينو بهدف لكل فريق، بينما تعادل لاتسيو مع إمبولي بنتيجة هدفين لكل فريق، أما سبيزيا فتعادل بدون أهداف مع نادي ليتشي، بينما فاز نابولي على سامبدوريا بنتيجة هدفين دون رد، وتعادل ميلان مع روما بنتيجة 2/ 2.

وتُختتم مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي اليوم الاثنين بمواجهتي “هيلاس فيرونا ضد كريمونيزي وبولونيا ضد أتالانتا”.