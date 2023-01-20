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في الجولة الـ14 من دوري روشن

ريمونتادا ضمك تهزم الفتح بثلاثية مثيرة

2023-01-20 الساعة 8:40
ريمونتادا ضمك تهزم الفتح بثلاثية مثيرة
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي ضمك، فوزًا مثيرًا على نادي الفتح بثلاثية مقابل هدف، مساء اليوم، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ضمك يعود بثلاثية

وكان علي الزبيدي منح التقدم لـ الفتح في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

الفتح وضمك

وفي الشوط الثاني، كشر فارس الجنوب عن أنيابه ليُسجل 3 أهداف عبر كل من الجزائري العربي هلال سوداني والبرازيلي برونو دوارتي والكرواتي دوماجوج أنتوليتش في الدقائق الـ 72 والـ83 والـ102.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد فارس الجنوب 21 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الفتح عند 18 نقطة في المركز الثامن.

الفتح وضمك

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