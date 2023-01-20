ريمونتادا ضمك تهزم الفتح بثلاثية مثيرة

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي ضمك، فوزًا مثيرًا على نادي الفتح بثلاثية مقابل هدف، مساء اليوم، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
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📺 شاهد أهداف المباراة ⏬#ضمك_الفتح | #SSC pic.twitter.com/RB46UnD2SW
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 20, 2023
وكان علي الزبيدي منح التقدم لـ الفتح في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، كشر فارس الجنوب عن أنيابه ليُسجل 3 أهداف عبر كل من الجزائري العربي هلال سوداني والبرازيلي برونو دوارتي والكرواتي دوماجوج أنتوليتش في الدقائق الـ 72 والـ83 والـ102.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد فارس الجنوب 21 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الفتح عند 18 نقطة في المركز الثامن.