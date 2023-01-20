ريمونتادا مانشستر سيتي تقلب الطاولة على توتنهام برباعية

حقق فريق مانشستر سيتي مساء الخميس فوزًا كبيرًا على ضيفه توتنهام هوتسبير برباعية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/ 2023.

مانشستر سيتي يعود

وشهد الشوط الأول تألقًا هجوميًّا كبيرًا من لاعبي السبيرز، لينجح توتنهام في إحراز هدفين عبر كل من السويدي ديان كولوسيفسكي والبرازيلي إيمرسون في الدقيقتين الـ44 والـ45.

وفي الشوط الثاني، كشر مانشستر سيتي عن أنيابه الهجومية ليُسجل 4 أهداف عبر الأرجنتيني جوليان ألفاريز والنرويجي إيرلينج هالاند بعد صناعة من الجزائري رياض محرز.

وواصل محرز تألقه ليُضيف هدفين في الدقيقتين الـ63 والتسعين ليفوز مانشستر سيتي بنتيجة 4/ 2.

وأصبح رصيد مان سيتي بعد الفوز 42 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن نادي آرسنال صاحب المركز الأول.

توتنهام يتراجع

أما السبيرز فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الخامس.