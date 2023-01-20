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في الجولة السابعة والمؤجلة بين الفريقين بالدوري الإنجليزي

ريمونتادا مانشستر سيتي تقلب الطاولة على توتنهام برباعية

2023-01-20 الساعة 1:11
ريمونتادا مانشستر سيتي تقلب الطاولة على توتنهام برباعية
المواطن - محمد سمعه

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حقق فريق مانشستر سيتي مساء الخميس فوزًا كبيرًا على ضيفه توتنهام هوتسبير برباعية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/ 2023.

مانشستر سيتي يعود

وشهد الشوط الأول تألقًا هجوميًّا كبيرًا من لاعبي السبيرز، لينجح توتنهام في إحراز هدفين عبر كل من السويدي ديان كولوسيفسكي والبرازيلي إيمرسون في الدقيقتين الـ44 والـ45.

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وفي الشوط الثاني، كشر مانشستر سيتي عن أنيابه الهجومية ليُسجل 4 أهداف عبر الأرجنتيني جوليان ألفاريز والنرويجي إيرلينج هالاند بعد صناعة من الجزائري رياض محرز.

رياض محرز - مانشستر سيتي وتوتنهام

وواصل محرز تألقه ليُضيف هدفين في الدقيقتين الـ63 والتسعين ليفوز مانشستر سيتي بنتيجة 4/ 2.

وأصبح رصيد مان سيتي بعد الفوز 42 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن نادي آرسنال صاحب المركز الأول.

رياض محرز - مانشستر سيتي وتوتنهام

توتنهام يتراجع

أما السبيرز فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الخامس.

هالاند - مانشستر سيتي وتوتنهام

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