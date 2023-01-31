رينو تخفض حصتها في نيسان إلى 15%

أعلنت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات أنها ستخفض حصتها في نيسان، من 43% إلى 15%، وهو نفس حجم حصة نيسان في نظيرتها الفرنسية رينو.

اتفاق جديد

يأتي ذلك كجزء من اتفاق واسع لإعادة تشكيل العلاقات بين الشركتين.

واتفق الجانبان على خفض حصة رينو عبر وضع أسهم لدى صندوق أو trust في فرنسا، ليتم بيعها على مراحل.