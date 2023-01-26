زاهي حواس يكشف تفاصيل الكنز الأثري بمنطقة سقارة

كشف عالم الآثار المصري زاهي حواس، اليوم الخميس، تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة ، وسط ترقب للإعلان عن اكتشافات جديدة من داخل الهرم الأكبر.

آثار جديدة بسقارة

وأَوضح حواس، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الكشف الذي نجحت في الوصول إليه البعثة الأثرية، أن هذا الكشف يضم مجموعة من المقابر وعددًا من التوابيت والمومياوات، ومجموعة من الأواني الفخارية، والتماثيل، الملونة، موضحًا أن جميع المقتنيات التي تم العثور عليها توجد عليها نقوش ممتازة، وبحالة جيدة للغاية، تعود إلى عصر الدولة الحديثة.

اكتشافات جديدة

ولفت حواس إلى أنه يبحث عن مومياء الملكة نفرتيتي، الملكة عنخ أسن آمون من خلال المشروع المصري لدراسة المومياوات الملكية، موضحًا أنه سيعلن هذا العام اكتشافات داخل هرم الملك خوفو.

من جهته، أشاد حواس بالجهود التي تقوم بها البعثة الأثرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، موكدًا أن العمل هناك يسير على قدم وساق من أجل الوصول إلى أكبر عدد من الاكتشافات الأثرية.