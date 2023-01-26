Icon

السجون تعلن وظائف عسكرية للرجال على رتبة وكيل رقيب Icon ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية جديدة Icon إحباط محاولة تهريب 3 ملايين حبة كبتاجون في ميناء الملك عبدالعزيز Icon هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هدا الطائف Icon مشاهد لجريان شعيب غيلانة في محافظة رماح Icon 3 مدن تسجل أقل درجة حرارة في المملكة بـ 5 درجات مئوية Icon أرامكو تعلن موعد بدء التسجيل في برامج التدريب الجامعي والمهني Icon السعودية العصرية الحديثة نزّاعة للإنجازات واقتحام المستقبل بكل كفاءة واقتدار Icon عقيدة الرياض ثابتة كأكبر مناصري اليمن في طريقه نحو الاستقرار والأمن Icon بداية موجة البرد السادسة نهاية الأسبوع ارتدوا الملابس الثقيلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يستخدمها الجمهوريون في الصراع مع الديمقراطيين

زلة لسان جديدة لبايدن بشأن أوكرانيا

2023-01-26 الساعة 11:12
زلة لسان جديدة لبايدن بشأن أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، البالغ من العمر 80 عامًا، في خطأ جديد بسبب زلة لسان بشأن أوكرانيا، مما يثير الجدل مجددًا بشأن صحة الرئيس.

زلة لسان

أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه المرة، وحث الغرب على مقاومة العدوان الوحشي لأوكرانيا، قبل أن يتدارك بقوله إن هذا يرجع إلى روسيا. بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

قد يهمّك أيضاً
Img

الزائر الأبيض يبسط رداءه على دول خليجية ليل الإثنين

Img

رعي جائر وإشعال نار ضمن 405 مخالفات جديدة بمحمية الإمام تركي

وفي كلمة له بالبيت الأبيض، قال بايدن: “بالتعاون مع الحلفاء والشركاء، أرسلنا أكثر من 3000 مركبة مدرعة مع 8000 نظام مدفعي، وأكثر من 2 مليون قذيفة مدفعية وأكثر من 50 من أحدث أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة”.

أخطأ متكررة

وأضاف: “كل شيء للمساعدة في مقاومة العدوان الوحشي لأوكرانيا”، وتابع: “هذا يحدث بسبب روسيا”.

كما سمى الرئيس الأمريكي بشكل غير صحيح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال خطابه ، مشيرًا إليه باسم سانوك.

وأشار بايدن بشكل غير صحيح إلى منصب رئيس البنتاجون لويد أوستن ، قائلًا إنه كان وزير الحرب.

قدرات بايدن

وهذه ليست المرة الأولى التي ينزلق فيها لسان بايدن، إذ أن الهفوات اللفظية لازمت يومياته في البيت الأبيض وخارجه، فتارة يخلط في أسماء الدول والأحداث والأشخاص، وتارة أخرى يصافح الهواء.

ويستخدم الجمهوريون زلات بايدن في الصراع الدائر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، مشككين في قدرة الرئيس على قيادة البلاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس وزراء باكستان: قيادة محمد بن سلمان...
السعودية اليوم

رئيس وزراء باكستان: قيادة محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل...
العالم

الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل...

العالم
لقطات لجريان السيول جراء الأمطار الغزيرة بمنطقة...
السعودية اليوم

لقطات لجريان السيول جراء الأمطار الغزيرة بمنطقة...

السعودية اليوم
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً...
السعودية اليوم

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً...

السعودية اليوم
الدفاع المدني: أخبروا ذويكم قبل التوجه للمناطق...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: أخبروا ذويكم قبل التوجه للمناطق...

السعودية اليوم
الحربي يحذر من تحديث رقم الهاتف أو...
تكنولوجيا

الحربي يحذر من تحديث رقم الهاتف أو...

تكنولوجيا
وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة
وظائف

وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة

وظائف
هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة...
السعودية اليوم

هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة...

السعودية اليوم