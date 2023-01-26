زلة لسان جديدة لبايدن بشأن أوكرانيا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، البالغ من العمر 80 عامًا، في خطأ جديد بسبب زلة لسان بشأن أوكرانيا، مما يثير الجدل مجددًا بشأن صحة الرئيس.

زلة لسان

أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه المرة، وحث الغرب على مقاومة العدوان الوحشي لأوكرانيا، قبل أن يتدارك بقوله إن هذا يرجع إلى روسيا. بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وفي كلمة له بالبيت الأبيض، قال بايدن: “بالتعاون مع الحلفاء والشركاء، أرسلنا أكثر من 3000 مركبة مدرعة مع 8000 نظام مدفعي، وأكثر من 2 مليون قذيفة مدفعية وأكثر من 50 من أحدث أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة”.

أخطأ متكررة

وأضاف: “كل شيء للمساعدة في مقاومة العدوان الوحشي لأوكرانيا”، وتابع: “هذا يحدث بسبب روسيا”.

كما سمى الرئيس الأمريكي بشكل غير صحيح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال خطابه ، مشيرًا إليه باسم سانوك.

وأشار بايدن بشكل غير صحيح إلى منصب رئيس البنتاجون لويد أوستن ، قائلًا إنه كان وزير الحرب.

قدرات بايدن

وهذه ليست المرة الأولى التي ينزلق فيها لسان بايدن، إذ أن الهفوات اللفظية لازمت يومياته في البيت الأبيض وخارجه، فتارة يخلط في أسماء الدول والأحداث والأشخاص، وتارة أخرى يصافح الهواء.

ويستخدم الجمهوريون زلات بايدن في الصراع الدائر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، مشككين في قدرة الرئيس على قيادة البلاد.