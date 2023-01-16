زلزال بقوة 6 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية صباح الاثنين.

مركز الزلزال

وقال المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، إن مركز الزلزال يقع على بعد حوالى 48 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة سينجكيل في إقليم أتشيه الإندونيسي على عمق 48 كيلومترًا.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

قوة الزلزال

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بأن الهزة شعر بها سكان ميدان، على بعد حوالى 120 كيلومترًا شمال شرقي مركز الزلزال.

وذكرت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء أن قوة الزلزال بلغت 6.2 درجات.

حزام النار

تقع إندونيسيا على حزام النار في المحيط الهادئ حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها إلى هزات أرضية وثوران براكين.

في 21 نوفمبر، ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات مقاطعة جاوا الغربية في جنوب شرق آسيا، مسفرا عن مقتل 602 شخص.