Icon

الغذاء والدواء تُحذر من مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية Icon شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن وظائف شاغرة Icon مشاهد لجريان السيول جنوب غرب حفر الباطن Icon وظائف لدى هيئة الحكومة الرقمية بعدة تخصصات Icon موجة البرد مستمرة وذروتها إجازة نهاية الأسبوع Icon 4 خطوات لإصدار شهادة مدد الأجور والاشتراك في التأمينات Icon غرفة الخرج تعلن وظائف لحملة الثانوية فأعلى Icon تحفيز الموظف من أهم أسباب الرضا الوظيفي وتحسين الأداء والإنتاجية Icon وظائف صحية بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة Icon محتوى حساباتك في التواصل الاجتماعي أهم من سيرتك الذاتية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تحذير من تسونامي في المحيط الهادي

زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا

2023-01-18 الساعة 11:14
زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة قرب جزر مالوكو بشرق إندونيسيا، اليوم الأربعاء، وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، مما أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي في المنطقة.

مركز الزلزال

ويقع مركز الزلزال على بُعد 150 كيلومترًا شمال غرب جزيرة هالماهيرا بشرق إندونيسيا وعلى عمق 60 كيلومتراً، بحسب المعهد الأمريكي.

قد يهمّك أيضاً
Img

يوتيوب يحصل على ميزة مجانية لعرض القنوات التلفزيونية

Img

أسباب التنزه على ضفاف وادي الرمة

وتحدث مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادي التابع لمصلحة الأرصاد الجوية في هاواي عن احتمال حدوث موجات تسونامي خطرة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

قوة الزلزال

وقالت الوكالة الإندونيسية إن مركز الزلزال كان على عمق 64 كيلومتراً وعلى بعد 141 كيلومتراً جنوب شرقي بلدة ميلونجوان.

وقال أحد سكان مدينة مانادو، عاصمة شمال سولاويسي، عبر الهاتف إن السكان شعروا بالزلزال بقوة شديدة لعدة ثوان وشوهد الناس وهم يركضون خارج المباني.

الأضرار

ولم تُلاحظ حتى الآن أضرار واضحة وعاد بعض الأشخاص إلى منازلهم. وقالت الوكالة إن السكان شعروا بالزلزال في جزر الملوك.

وتتعرض إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يقطنه أكثر من 270 مليون نسمة، كثيرا للزلازل والانفجارات البركانية بسبب وقوعها على حزام النار، وهو قوس من الصدوع الزلزالية حول حوض المحيط الهادي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صورة بالقمر الصناعي: استقرار وموجة باردة تزحف...
السعودية اليوم

صورة بالقمر الصناعي: استقرار وموجة باردة تزحف...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وسيول في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وسيول في 5 مناطق

السعودية اليوم
توقعات باستمرار الطقس غير المستقر حتى الثلاثاء:...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار الطقس غير المستقر حتى الثلاثاء:...

السعودية اليوم
أنصار البيئة يعتدون على مبنى مجلس الشيوخ...
العالم

أنصار البيئة يعتدون على مبنى مجلس الشيوخ...

العالم
برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف...
السعودية اليوم

برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف...

السعودية اليوم
توقعات بأجواء باردة وأمطار لمدة أسبوع على...
حصاد اليوم

توقعات بأجواء باردة وأمطار لمدة أسبوع على...

حصاد اليوم
وظائف عبر برنامج العمل عن بعد بعدة...
السعودية اليوم

وظائف عبر برنامج العمل عن بعد بعدة...

السعودية اليوم
أطباء يستأصلون قنبلة من داخل جذع جندي...
حصاد اليوم

أطباء يستأصلون قنبلة من داخل جذع جندي...

حصاد اليوم