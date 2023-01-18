زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة قرب جزر مالوكو بشرق إندونيسيا، اليوم الأربعاء، وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، مما أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي في المنطقة.

مركز الزلزال

ويقع مركز الزلزال على بُعد 150 كيلومترًا شمال غرب جزيرة هالماهيرا بشرق إندونيسيا وعلى عمق 60 كيلومتراً، بحسب المعهد الأمريكي.

وتحدث مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادي التابع لمصلحة الأرصاد الجوية في هاواي عن احتمال حدوث موجات تسونامي خطرة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

قوة الزلزال

وقالت الوكالة الإندونيسية إن مركز الزلزال كان على عمق 64 كيلومتراً وعلى بعد 141 كيلومتراً جنوب شرقي بلدة ميلونجوان.

وقال أحد سكان مدينة مانادو، عاصمة شمال سولاويسي، عبر الهاتف إن السكان شعروا بالزلزال بقوة شديدة لعدة ثوان وشوهد الناس وهم يركضون خارج المباني.

الأضرار

ولم تُلاحظ حتى الآن أضرار واضحة وعاد بعض الأشخاص إلى منازلهم. وقالت الوكالة إن السكان شعروا بالزلزال في جزر الملوك.

وتتعرض إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يقطنه أكثر من 270 مليون نسمة، كثيرا للزلازل والانفجارات البركانية بسبب وقوعها على حزام النار، وهو قوس من الصدوع الزلزالية حول حوض المحيط الهادي.