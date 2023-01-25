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لا يوجد خسائر أو إصابات

زلزال مصر بقوة 6 درجات ريختر يشعر به سكان القاهرة والإسكندرية

2023-01-25 الساعة 4:22
زلزال مصر بقوة 6 درجات ريختر يشعر به سكان القاهرة والإسكندرية
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، مصر حيث شعر به سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية.

لا يوجد خسائر

وذكر بيان للمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية بمصر، إن محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد، رصدت زلزالًا بقوة 6 درجات في شرق البحر المتوسط ويبعد 502 كم من السواحل المصرية وعمق 54 كم.

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ولفت إلى أنه شعر به عدد من المواطنين في نطاق القاهرة الكبرى دون وقوع أي خسائر أو إصابات.

وبحسب Android Earthquake Alerts System فقد شعرت عدة بلدان أخرى حول العالم، بالزلزال وهي قبرص وتركيا واليونان وليبيا والمملكة المتحدة، حيث وقعت الهزة على بُعد 134 كلم من جزيرة رودس اليونانية.

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